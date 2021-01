Τσέλσι: Υπό έντονη χιονόπτωση το ζέσταμα! (vid)

Οι «μπλε» του Λάμπαρντ θέλουν να συνεχίσουν στους «16» του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας και θα το κάνουν μόνο αν ξεπεράσουν το εμπόδιο της Λούτον στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Το χιόνι, πάντως, που πέφτει από νωρίς το πρωί της Κυριακής, πέρα από το όμορφο τοπίο που έχει διαμορφώσει, προκαλεί δυσκολίες στους ποδοσφαιριστές και φυσικά επικρατεί κρύο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Το βίντεο με τον Βέρνερ είναι χαρακτηριστικό...

We have some serious snow at Stamford Bridge #EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/auivJqm0d9

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021