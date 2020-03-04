ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 96vs
ΚΙΜΚΙ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 73vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 72vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 65
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 1vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ -vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ -
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ -vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -
ANNA ZAJA -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ -
ROBBIE ARENDS -vs
MUZINGAYE SIBANDA -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
GUSTAF STROM -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
PAULA ORMAECHEA -vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
PAULA KANIA -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
EVGENY TYURNEV -vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
CEZAR CRETU -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
LUCA NARDI -vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77vs
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83vs
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 78vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 80vs
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 75vs
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 80vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 70vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 54vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣAΟΥΘΕΡΝ ΙΓΚΛΣ 75vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 65vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ 75vs
ΣΤΟΝΙ ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΓΟΥΛΦΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 85vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 69vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 55vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 49
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΝ ΝΙΤΑΝΙ ΛΑΙΟΝΣ 71vs
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ 65vs
ΜΕΙΝ ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ 72vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85vs
ΟΛΜΠΑΝΙ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71vs
ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64
ΤΕΛΙΚΟ
TROY TROJANS 64vs
UT ARLINGTON 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89vs
ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 74vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
Λ.Μ. ΓΟΥΟΡΧΟΚΣ 57vs
ΑΠΑΛAΧΙΑΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΛ ΝΤΕΜΟΝΣ 69vs
ΜΑΡΚΕΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 71vs
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 68vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ 108vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΤΖAΓΚΟΥΑΡΣ 58vs
ΤΕΞΑΣ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 93vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΙΛΕΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΣΤΕΦΕΝ ΟΣΤΙΝ ΛAΜΠΕΡΤΖΑΚΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ 79vs
ΒAΝΤΕΡΜΠΙΛΤ ΚΟΜΟΝΤΟΡΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤAΚΙ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 73vs
ΤΕΝΕΣΙ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΟΥΝΕΡΣ 51vs
ΤΕΞΑΣ ΛΟΝΓΚΧΟΡΝΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ 68vs
ΠΟΥΡΝΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡΜΕΙΚΕΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ ΣΤΕΙΤ ΣAΙΚΛΟΝΣ 71vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΑΡΣ 77
ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -vs
ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SAN GERMAN 76vs
SANTEROS DE AGUADA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 116vs
LONG ISLAND NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 119vs
TEXAS LEGENDS 124
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 110vs
STOCKTON KINGS 116
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUABIRA 1vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 79vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAN FRANCISCO 1vs
ΤΑΟΥΡΟ 0
SPORTING SM -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ (ΠΑΝ.) -
ALIANZA (PAN) -vs
AΤΛΕΤΙΚΟ ΤΣΙΡΙΚΙ -
PLAZA AMADOR -vs
CAI DE LA CHORRERA -
ARABE UNIDO -vs
ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ `ΕΣΤΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΧΟΥAΝΑ 3vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 0
TUPAPA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
MAGENTA -vs
AS TIARE TAHITI -
ΣΙΔΝΕΙ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
UC CAPITALS (W) -vs
ΣAΟΥΘΣΑΙΝΤ ΦΛAΙΕΡΣ (Γ) -
REAL KASHMIR FC -vs
NEROCA FC -
TRAU FC -vs
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΠΡAΔΕΡΣ -
REDLANDS UNITED -vs
BRISBANE CITY -
QUEENSLAND LIONS -vs
MORETON BAY UNITED -
SC WANDERERS -vs
BRISBANE ROAR U21 -
RAHMATGONJ MFS -vs
BASHUNDHARA KINGS -
ABAHANI LIMITED -vs
MOHAMMEDAN DHAKA -
BKMA ΕΡΕΒAΝ -vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -
FK VAN -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
ΜΑΣΙΣ -vs
SEVAN -
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ ΓΚΟΥΜΡΙ 2 -
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -vs
ΣΑΠΟΡΟ -
ΧΙΡΟΣΙΜΑ -vs
ΣΑΓΚAΝ ΤΟΣΟΥ -
ΣΙΜΙΖΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ -vs
ΟΥΡAΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤAΙΑΜΟΝΤΣ -
ΚΑΣΙΒΑ -vs
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ -
ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜAΓΚΑ -vs
ΣΕΝΤAΙ -
ΓΚAΜΠΑ ΟΣAΚΑ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΝΑΓΚΟΓΙΑ -
ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
IBK ΑΛΤΟΣ (Γ) -
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -vs
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -
ELAZIZ BELEDIYESPOR -vs
ΠΑΓΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΝΟ ΒΑΜΠΙΡ -vs
SAIGON HEAT -
ΜΕΣ ΚΕΡΜΑΝ -vs
ΜΕΣ ΡΑΦΣΑΝΓΙAΝ -
ΣΟΡΚΠΟΥΣAΝ ΠΑΚΝΤAΣΤ -vs
ΕΣΤΕΓΚAΛ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -
ΟΞΙΝ ΑΛΜΠΟΡΖ -vs
ΣΕΠΑΣΙ -
ΚΑΣΚAΙ -vs
ΣΕΠΙΝΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡAΚ -vs
ΣΧΑΧΡΑΝΤAΡΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΑΡΜAΝ ΓΚΟΧAΡ -vs
ΝΑΒAΝΤ ΟΥΡΜΙΑ -
ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ -vs
ΜΠAΝΤΕΡΑΝ ΤΕΧΡAΝ -
RAYKA BABOL -vs
ΝΙΡΟΓΙΕ ΖAΜΙΝΙ -
ΝΤΑΜAΣ ΓΚΙΛAΝ -vs
ΚΧΟΥΣΕΧ ΤΑΛAΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ -vs
YOUNG SPORT ACADEMY -
ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ -vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ -
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ -
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
ΦΕΟΥΤΣΕ -vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ -
KF MALISHEVA -vs
KF DARDANA -
KF BESA PEJE -vs
KF ARBERIA -
GRYKA DRENASI -vs
KF TREPCA MITROVICE -
KF RAMIZ SADIKU -vs
KF ISTOGU -
ONIX BANJE -vs
KF ULPIANA -
KF KEK-U -vs
KF VITIA -
KF 2 KORRIKU -vs
KF VELLAZNIMI -
KF VLLAZNIA POZHERAN -vs
KF LIRIA -
KF GJILANI -vs
KF FERONIKELI -
KF TREPCA '89 -vs
KF LLAPI -
KF BALLKANI -vs
FC DRITA -
FC PRISHTINA -vs
KF FERIZAJ -
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -
ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ENISEY (W) -
KYIV BASKET (W) -vs
BERDYANSK (W) -
MATIN VARAMIN -vs
SHAHRDARI URMIA -
ΣΑΧΡΝΤAΡΙ ΑΡAΚ -vs
SHAHDAB YAZD -
JAVAHERI GONBAD -vs
KALEH MAZANDARAN -
RAH YAB MARIVAN -vs
PAYAM KHORASAN -
ΚΧΑΤAΜ ΑΡΝΤΑΚAΝ -vs
ΠΑΙΚΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ -
ΣΑΙΠA ΤΕΧΡAΝ -vs
FOOLAD SIRJAN -
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ -vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ -
ΝΑΖΡΑΝ -vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ -
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ -vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ -
ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ -vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ -