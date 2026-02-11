Η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Χαλ για το Κύπελλο Αγγλίας και ο Λίαμ Ροσένιορ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια.

Εκ πρώτης όψεως, ένα ματς Κυπέλλου μεταξύ Χαλ και Τσέλσι δεν δείχνει να συγκεντρώνει κάποιο τεράστιο ενδιαφέρον, όμως για τον Λίαμ Ροσένιορ, η επιστροφή στο ΜΚΜ Stadium σε δύο ημέρες έχει ξεχωριστή σημασία. Βλέπετε, ο τεχνικός των Μπλε έχει μεγάλο παρελθόν στις Τίγρεις, τη φανέλα των οποίων φόρεσε μεταξύ 2010 και 2015, πριν αναλάβει την τεχνική τους ηγεσία από το 2022 έως το 2024!

Ενόψει της επιστροφής στο σπίτι, ο Ροσένιορ αναφέρθηκε στη σχέση του με την προσεχή του αντίπαλο, λέγοντας ότι «το Χαλ είναι ένα ξεχωριστό μέρος για μένα. Η γιαγιά μου είχε εισιτήριο διαρκείας, πέθανε έναν χρόνο πριν αναλάβω την ομάδα. Νομίζω πως αυτή έκανε την κλήρωση. Θα έρθουν συγγενείς μου στο ματς, λογικά θα χρειαστώ κάπου 20 εισιτήρια. Η ομάδα αυτή σημαίνει πολλά για μένα, είναι τρομερό που επιστρέφω.

Έχω πολλά για να ευχαριστήσω τον σύλλογο, χωρίς την εμπειρία εδώ ως παίκτης και προπονητής, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Χαίρομαι που βλέπω τη Χαλ να πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Είναι καλή ομάδα, με καλούς ανθρώπους, καλούς οπαδούς, μια καλή πόλη. Θα είναι έντονο συναισθηματικά για μένα».