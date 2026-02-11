Ροσένιορ: Ετοιμάζεται να επιστρέψει σπίτι του για το Χαλ-Τσέλσι
Εκ πρώτης όψεως, ένα ματς Κυπέλλου μεταξύ Χαλ και Τσέλσι δεν δείχνει να συγκεντρώνει κάποιο τεράστιο ενδιαφέρον, όμως για τον Λίαμ Ροσένιορ, η επιστροφή στο ΜΚΜ Stadium σε δύο ημέρες έχει ξεχωριστή σημασία. Βλέπετε, ο τεχνικός των Μπλε έχει μεγάλο παρελθόν στις Τίγρεις, τη φανέλα των οποίων φόρεσε μεταξύ 2010 και 2015, πριν αναλάβει την τεχνική τους ηγεσία από το 2022 έως το 2024!
Ενόψει της επιστροφής στο σπίτι, ο Ροσένιορ αναφέρθηκε στη σχέση του με την προσεχή του αντίπαλο, λέγοντας ότι «το Χαλ είναι ένα ξεχωριστό μέρος για μένα. Η γιαγιά μου είχε εισιτήριο διαρκείας, πέθανε έναν χρόνο πριν αναλάβω την ομάδα. Νομίζω πως αυτή έκανε την κλήρωση. Θα έρθουν συγγενείς μου στο ματς, λογικά θα χρειαστώ κάπου 20 εισιτήρια. Η ομάδα αυτή σημαίνει πολλά για μένα, είναι τρομερό που επιστρέφω.
Έχω πολλά για να ευχαριστήσω τον σύλλογο, χωρίς την εμπειρία εδώ ως παίκτης και προπονητής, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Χαίρομαι που βλέπω τη Χαλ να πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Είναι καλή ομάδα, με καλούς ανθρώπους, καλούς οπαδούς, μια καλή πόλη. Θα είναι έντονο συναισθηματικά για μένα».
''Hull City is very special to me, my grandma was a season ticket holder, she passed away a year to the day when I took that job'' 🫶— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 11, 2026
Liam Rosenior on returning to face his former club 🐅 pic.twitter.com/I3z9ga2RKj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.