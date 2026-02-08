O Λίαμ Ροσένιορ έγινε viral, καθώς απέτυχε να κοντρολάρει την μπάλα και δεν απέφυγε το τρολάρισμα των ποδοσφαιριστών του.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του League Cup στο «Έμιρεϊτς» μεταξύ Άρσεναλ και Τσέλσι, ο Λίαμ Ροσένιορ έγινε viral για...λάθος λόγους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η μπάλα πήρε κατεύθυνση προς τον προπονητή των Μπλε, ο οποίος προσπάθησε να κοντρολάρει αλλά απέτυχε με την μπάλα να φεύγει προς την εντελώς αντίθετη πλευρά.

Αν και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους προπονητές να κοντρολάρουν αρκετά καλά την μπάλα όταν έρχεται προς το μέρος τους, ο Ροσένιορ φάνηκε να μην...το έχει και τόσο, γεγονός που δεν το άφησε ασχολίαστο ούτε ο παίκτης του, Εστεβάο. O 41χρονος προπονητής ανέφερε στις δηλώσεις του το τρολάρισμα που δέχτηκε: «Τα παιδιά γέλασαν πολύ με αυτό. Ο Εστεβάο είπε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Ο Λίαμ Ροσένιορ είχε μια γεμάτη ποδοσφαιρική καριέρα σε Μπρίστολ, Φούλαμ, Τόρκεϊ Γιουνάιτεντ, Ρέντινγκ, Ίπσουιτς, Χαλ Σίτι και Μπράιτον, ενώ έχει βρεθεί ως προπονητής σε Χαλ και Στρασβούργο, πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλε. Πάντως ο ίδιος το πήρε στην πλάκα τονίζοντας τη σημασία του να μπορεί κανείς να γελά με τον εαυτό του.