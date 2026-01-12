Μάκλσφιλντ: Από τον αφανισμό στο… μεθύσι της επιτυχίας!

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την απίθανη Μάκλσφιλντ, που πριν λίγα χρόνια… αφανίστηκε, όμως επέστρεψε και έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ βρέθηκε δίπλα στον μικρότερο αδερφό του, Τζον, για τις δηλώσεις στο BBC μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μάκλσφιλντ με την Κρίσταλ Πάλας, που οδήγησε στη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο πρώην διεθνής επιθετικός δεν μπορούσε να κρύψει τα δάκρυα συγκίνησης για τη σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα του Τζον. «Νιώθω το ίδιο», συμπλήρωσε ο τελευταίος με τρεμάμενη φωνή. «Δεν μπορώ να το πιστέψω». Η ομάδα του αγωνίζεται στην 6η κατηγορία και βρίσκεται 117 θέσεις πιο κάτω από τους Κυπελλούχους!

Κι όμως. Για πρώτη φορά μετά το 1909 η κάτοχος του τροπαίου αποκλείεται από ερασιτεχνική ομάδα (τότε, συμπτωματικά η Πάλας ήταν εκείνη που είχε αποκλείσει τη Γουλβς). Ποτέ ξανά στα 155 χρόνια του θεσμού δεν κατάφερε να κερδίσει ομάδα της 6ης κατηγορίας έναν αντίπαλο από την 1η. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους οπαδούς να σηκώνουν στα χέρια τον αρχηγό Ντόσον, που έκανε ακόμα περισσότερο αξέχαστα αυτά τα 90’. Από νωρίς, μία μονομαχία τον άφησε με μία γάζα στο κεφάλι, η οποία όσο περνούσε η ώρα χαλάρωνε. Στο 43’, προκειμένου να μην βγει από το γήπεδο σε μία στατική φάση, ο συμπαίκτης του Χίθκοτ ανέλαβε να τη δέσει και πάλι. Η ιστορία γράφεται στις λεπτομέρειες και σε εκείνη τη φάση ο Ντόσον άνοιξε το σκορ.

Αργότερα, αποκάλυψε γελώντας τί του είχε πει νωρίτερα ο προπονητής του την προηγούμενη εβδομάδα: «το καλύτερό μου πόδι είναι το… κεφάλι», μαζί με τη διαπίστωση ότι «είμαι 28 κιλά υπέρβαρος». Τις προηγούμενες ημέρες ο αρχηγός είτε χρησιμοποιούσε το φτυάρι είτε οδηγούσε ένα τρακτέρ, ώστε να βοηθήσει στο να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος του Moss Rose, που έχει πάρει την ονομασία του από μία pub εκεί κοντά, από το χιόνι. Σε σημείο που ο Ρούνεϊ τον «ανάγκασε» να σταματήσει, προκειμένου να ξεκουραστεί για το παιχνίδι Κυπέλλου. Μία ημέρα πριν τη σέντρα, πάντως, ο Ντόσον ετοίμαζε αρωματικά κεριά για την επιχείρηση ενός φίλου του. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο στάδιο, προκειμένου να μοιράσει τις νέες φόρμες στους συμπαίκτες του, ενώ μετά το παιχνίδι ανέλαβε χρέη μπάρμαν στους εορτασμούς για τη μεγάλη πρόκριση.

Το πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία για τη Μάκλσφιλντ φαίνεται από το γεγονός ότι οι ερασιτέχνες της προπονούνται μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Ένας σύλλογος, που το 2020 οδηγήθηκε στην πτώχευση για χρέη που ξεπερνούσαν τις 500 χιλιάδες λίρες και χρειάστηκε να «δημιουργηθεί» από την αρχή. Με την επένδυση του Σμέθαρστ, έπειτα από μεθύσι που «κράτησε για 4 μέρες», όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Η Macclesfield Town F.C., λοιπόν, έγινε Macclesfield F.C. Από τότε, ακολούθησαν 3 προβιβασμοί σε 4 χρόνια, με τον Ρόμπι Σάβατζ, τον οποίο συνέδεε φιλία με τον νέο ιδιοκτήτη, να έχει πολύ σημαντικό ρόλο είτε ως αθλητικός διευθυντής είτε ως προπονητής (πέρυσι) και να οδηγεί μέχρι και στην παραγωγή δύο ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του BBC με ονομασία «Macclesfield: From The Ashes».

Μέχρι το καλοκαίρι, όταν αποχώρησε, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς. Τότε, ο Σμέθαρστ αποφάσισε να ζητήσει από τον Ρούνεϊ να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και να κάτσει στον πάγκο. Μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου, ο ιδιοκτήτης υποσχέθηκε σε όλη την ομάδα ως πριμ νίκης ένα ταξίδι στην Ίμπιθα το καλοκαίρι. Τι πιο ταιριαστό για τον Μπάκλεϊ-Ρίκετς, σκόρερ του δεύτερου ιστορικού τέρματος, καθώς στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τη rap και την R&B μουσική. Ο Σμέθαρστ, πλέον, τονίζει με υπερηφάνεια ότι αυτός ο σύλλογος έχει αλλάξει τη δική του ζωή προς το καλύτερο.

«Δεν έχω λόγια. Μόνο στα όνειρα μπορείς να ζήσεις κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν περίμενα, όταν αγόραζα τον σύλλογο, ότι τώρα θα ζούσαμε τέτοιες στιγμές. Έκανα την αγορά ύστερα από μεθύσι τεσσάρων ημερών και δείτε που βρισκόμαστε τώρα. Πίστευα ότι θα χάσουμε πολύ εύκολα με σκορ 6-0 ή 7-0, αλλά αυτό που έκαναν οι παίκτες είναι τρελό. Η στιγμή είναι ιδιαίτερη για όλους μας, για ολόκληρη την πόλη», σχολίασε ο Άγγλος επιχειρηματίας.

Το κλίμα ήταν ακόμα πιο φορτισμένο έπειτα από τον θάνατο του 21χρονου Ίθαν ΜακΛίοντ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν τα Χριστούγεννα. Όλοι έπαιξαν και για εκείνον, ενώ μετά το τέλος του αγώνα οι γονείς του, Τζίλιαν και Γκόρντον, περίμεναν τον Ρούνεϊ στο γραφείο του, προκειμένου να τον συγχαρούν. «Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να διαχειριστώ. Και ειλικρινά, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα», αποκάλυψε ο τεχνικός της Μάκλσφιλντ. «Είπαμε απλά ότι ο Ίθαν είναι εδώ, μαζί μας. Δεν ήθελα να τους πω περισσότερα πριν τη σέντρα, προκειμένου να μην νιώσουν έξτρα πίεση. Όταν είδα τους γονείς του στο γραφείο μου ήταν μία πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή». «Όλα ήταν για εκείνον», πρόσθεσε ο Ντόσον.

Πριν λίγα χρόνια οι οπαδοί φοβούνταν ότι δεν θα ξαναδούν την ομάδα τους να παίζει στο Moss Rose. Από τον αφανισμό στη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Κυπέλλου, όλοι στο Μάκλσφιλντ έχουν κάτι για το οποίο μπορούν να είναι περήφανοι ξανά. Ακόμα κι αν η πορεία σταματήσει πολύ γρήγορα, από τον επόμενο γύρο. «Κερδίσαμε την κάτοχο. Μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε», είπε πάνω στο μεθύσι του ο Ντόσον. Στο γήπεδο ακόμα μπορείς να πιείς μπύρα στις εξέδρες, κάτι που θα απαγορευτεί αν κάποια στιγμή έρθει η άνοδος στη National League. Μέχρι τότε, κάθε μεθύσι φαίνεται ότι έχει έρθει για καλό.