Μετά και τον αποκλεισμό της από το FA Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να έχει την πιο σύντομη σεζόν εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Η Μπράιτον δεν είχε όρεξη για αστεία και νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Ολντ Τράφορντ, αποκλείοντάς τη από το Κύπελλο Αγγλίας από τον 3ο μόλις γύρο. Με τους Κόκκινους Διαβόλους να μην μετέχουν φέτος στην Ευρώπη και την Γκρίμσμπι να τους έχει πετάξει εκτός League Cup από τον Σεπτέμβριο, το μόνο που απομένει φέτος για τη Γιουνάιτεντ, είναι 17 αγώνες πρωταθλήματος.

Κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα του Ντάρεν Φλέτσερ θα δώσει φέτος μονάχα 40 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, τα λιγότερα από τη σεζόν... 1914/15! Τότε, εν μέσω Α' Παγκοσμίου Πολέμου, είχε δώσει 39, με τον φετινό απολογισμό να αγγίζει το στοιχειωμένο αυτό ρεκόρ των 111 ετών.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη Γιουνάιτεντ να αποκλείεται φέτος στο πρώτο ματς που έδωσε τόσο στο FA Cup, όσο και στο League Cup, ισοφαρίστηκε η αντίστοιχη επίδοση της σεζόν 1981/82, όταν είχε μείνει εκτός από τη Γουότφορντ στην πρώτη διοργάνωση και από την Τότεναμ στη δεύτερη.