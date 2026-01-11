Τεράστια πρόκριση στον 4ο γύρο του FA Cup για την Μπράιτον που επικράτησε 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ.

Βυθισμένη στην εσωστρέφεια παρέμεινε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η Μπράιτον πέρασε με 2-1 από το Ολντ Τράφορντ και πήρε σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του FA Cup, με τους ηττημένους να παραμένουν χωρίς νίκη μετά την αποχώρηση του Αμορίμ. Επέστρεψε στην αποστολή των Γλάρων ο Μπάμπης Κωστούλας, που πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και άγγιξαν το γκολ στο δεύτερο μόλις λεπτό, όταν ο Φερνάντες έβγαλε τετ α τετ τον Νταλότ αλλά ο τελευταίος νικήθηκε από τον Στιλ. Στο 7', ήταν η σειρά του Πορτογάλου να απειλήσει, με τον τερματοφύλακα της Μπράιτον να αποκρούει το μακρινό του σουτ. Παρ' όλα αυτά, οι Γλάροι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα, με τον Μαρτίνες να διώχνει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Ρούτερ αλλά τον Γκρούντα να παίρνει το ριμπάουντ και να παγώνει το Ολντ Τράφορντ με δυνατό σουτ στο 12'!

Δύο λεπτά αργότερα δε, λίγο έλειψε να έχουμε το 2-0, με τον Λάμενς να στέλνει την μπάλα πάνω στον Γουέλμπεκ και εκείνον να αποτυγχάνει να τον νικήσει στο τετ α τετ. Στο 22', η προσπάθεια του Φέλτμαν έξω από την περιοχή ήταν άστοχη, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν στη συνέχεια και να απειλούν δις με τον Μαρτίνες (27', 33'). Μία προσπάθεια του Γουέλμπεκ από πλάγια θέση στο 40' πέρασε άουτ, με τον Φερνάντες να έχει στη συνέχεια εκτέλεση φάουλ άουτ (42') και το σουτ του Κούνια στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να έχει ίδια κατάληξη.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχο τακουνάκι του Μάουντ (52'), με τον Φέλτμαν να απαντά με δυνατό σουτ άουτ δύο λεπτά αργότερα. Εντέλει, στο 64' ήρθε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους, με τον Γουέλμπεκ να καρφώνει την παλιά του ομάδα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή! Μια καρφωτή κεφαλιά του Σέσκο στο 69' πέρασε άουτ, με το μακρινό σουτ του Καντιόγλου τέσσερα λεπτά αργότερα να έχει ανάλογη τύχη. Ο νεαρός Λέισι προσπάθησε να βρει δίχτυα με ωραίο διαγώνιο σουτ στο 80' όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, με τον Στιλ να σταματά εύκολα τον Σέσκο δύο λεπτά αργότερα.

Εντέλει, ο Σλοβένος κατάφερε να μειώσει με κεφαλιά μετά από κόρνερ στο 85', δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς, ωστόσο η αποβολή του Λέισι στο 89' ψαλίδισε τις ελπίδες της Γιουνάιτεντ, που δεν απέφυγε τον αποκλεισμό.

Πρόκριση με ζόρι η Γουέστ Χαμ - Καρδιοχτύπι με Μαυροπάνο

Ταλαιπωρήθηκε στο εντός έδρας ματς με την ΚΠΡ αλλά εντέλει πήρε την πρόκριση στην παράταση η Γουέστ Χαμ, που επικράτησε 2-1 (45+10' Σάμερβιλ, 98' Καστεγιάνος - 65' Κονέ) της ομάδας της Championship. Τα Σφυριά πάντως καρδιοχτύπησαν με τον Ντίνο Μαυροπάνο, που αποχώρησε με φορείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι.

Θύμα έκπληξης έπεσε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που ηττήθηκε 4-3 εντός έδρας από τη Μάνσφιλντ, με τη Νόριτς από την άλλη να διαλύει με 5-1 τη Γουόλσολ. Τέλος, προκρίσεις στα πέναλτι πήραν οι Γουέστ Μπρομ και Χαλ, με τους Μπάγκις να νικούν 6-5 τη Σουόνσι μετά το 1-1 στο 90λεπτο και το 2-2 στην παράταση και τους Τίγρεις να λυγίζουν με 4-3 την Μπλάκμπερν μετά από 120 λεπτά χωρίς σκορ.