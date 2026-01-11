Με τον Μαρτινέλι να σημειώνει χατ τρικ, η Άρσεναλ επικράτησε 4-1 της Πόρτσμουθ εκτός έδρας και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του FA Cup.

Άνετο ήταν το πέρασμα της Άρσεναλ από το Φράτον Παρκ, με τους Κανονιέρηδες να καθαρίζουν με 4-1 την Πόρτσμουθ και να περνούν στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα παίρνοντας το προβάδισμα στο τρίτο μόλις λεπτό με γκολ του Μπίσοπ, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι Λονδρέζοι κατάφεραν να ανατρέψουν γρήγορα τα δεδομένα, εκμεταλλευόμενοι για μία ακόμη φορά τις εκτελέσεις κόρνερ - από τις οποίες προήλθε αρχικά το αυτογκόλ του Ντόζελ (8') και εν συνεχεία το γκολ του Μαρτινέλι (25').

Ο Μαντουέκε έχασε πέναλτι και μαζί την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα των φιλοξενούμενων στο 43', όμως ο Μαρτινέλι ανέλαβε προσωπικά το ματς στο δεύτερο μέρος και σκοράροντας στο 51ο και στο 72ο λεπτό, σημείωσε χατ τρικ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πλέον, στην Άρσεναλ στρέφονται στο League Cup και τον πρώτο ημιτελικό ενάντια στην Τσέλσι, εκτός έδρας, την προσεχή Τετάρτη (14/01, 22:00).