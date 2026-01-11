Με τον Λίαμ Ροσένιορ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Τσέλσι, οι Μπλε επικράτησαν 5-1 της Τσάρλτον και πέρασαν στον 4ο γύρο του FA Cup.

Νικηφόρο ντεμπούτο έκανε στην Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ, που είδε την ομάδα του να επικρατεί 5-1 της Τσάρλτον εκτός έδρας και να παίρνει με άνεση την πρόκριση για τον 4ο γύρο του FA Cup.

Οι Μπλε είχαν αναμενόμενα την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο ωστόσο το προβάδισμα κατόρθωσαν να το πάρουν στο φινάλε του. Σκόρερ ο Χάτο, που κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό βολέ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνοντας το 1-0 πριν την ανάπαυλα.

Με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, ξεκίνησε και το δεύτερο, καθώς οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεφαλιά του Ανταραμπιόγιο μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπουονανότε στο 50'.

Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν επτά λεπτά αργότερα, με τον Λίμπερν να παίρνει το ριμπάουντ μετά από επέμβαση του Γιόργκενσεν και σκοράρει από κοντά. Η εξέλιξη αυτή δεν πτόησε την Τσέλσι, με τον Γκουϊού να αποκαθιστά το προβάδισμα δύο τερμάτων με κοντινή προσπάθεια στο 62'. Οι Μπλε ξεχείλωσαν το σκορ στις καθυστερήσεις, με συρτό σουτ του Νέτο (90+1') και πέναλτι του Φερνάντες (90+4').