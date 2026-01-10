Οι γονείς του Ίθαν ΜακΛίοντ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τον προηγούμενο μήνα, πανηγύρισαν με τους συμπαίκτες του γιου τους τη μεγάλη πρόκριση της Μάκλσφιλντ.

Η Μάκλσφιλντ έγραψε ιστορία αποκλείοντας από το FA Cup την κάτοχο του τίτλου, Κρίσταλ Πάλας, με την πρόκριση να είναι αφιερωμένη στον Ίθαν ΜακΛίοντ. Στις 17 Δεκεμβρίου, ο επιθετικός των “silkmen” έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν η λευκή του Marcedes προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του αυτοκινητόδρομου Μ1, με την τραγική είδηση να βυθίζει στη θλίψη το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η φανέλα με τον αριθμό 20 αποσύρθηκε άμεσα από τους ανθρώπους του συλλόγου της έκτης κατηγορίας, με τους συμπαίκτες του να έχουν στο μυαλό τους τον νεαρό που χάθηκε άδικα μετά τη μεγάλη πρόκριση ενάντια στους Αετούς.

Μάλιστα, οι γονείς του ΜακΛίοντ βρέθηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας μετά τον αγώνα και πανηγύρισαν παρέα με τους ποδοσφαιριστές της Μάκλσφιλντ τη σπουδαία επιτυχία, με τις εικόνες να είναι άκρως συγκινητικές. Ο δε Άιζακ Μπάκλι-Ρίκετς, δήλωσε όταν ολοκληρώθηκε το ματς ότι «το σκεφτόμουν όταν άκουσα το σφύριγμα της λήξης, ο Ίθαν ήταν εδώ»...