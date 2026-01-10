Η Μάκλσφιλντ έκανε τη μεγάλη έκπληξη πετώντας εκτός FA Cup την Κρίσταλ Πάλας και ο ιδιοκτήτης της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ, έδωσε ρεσιτάλ!

Μπορεί να είναι μόλις 15η στη βαθμολογία του Βορείου Ομίλου της έκτης κατηγορίας στην Αγγλία, ωστόσο στο FA Cup η Μάκλσφιλντ έγραψε ιστορία, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας! Περιχαρής, όπως αναμενόταν, ο ιδιοκτήτης του ερασιτεχνικού συλλόγου έκανε δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αποκάλυψε πως είχε αγοράσει τις μετοχές του όντας... μεθυσμένος!

Όπως είπε ο Ρόμπερτ Σμέτχερστ, «είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove μετά από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα. Και δείτε ματς τώρα... Είναι απίστευτο. Σκέφτομαι ήδη το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά»!

Ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε γίνει αφεντικό του κλαμπ μετά την αποβολή του από τη National League το 2020 λόγω χρεών, με τη Μάκλσφιλντ και το γήπεδό της, Moss Rose, να γίνονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Rightmove, εκεί όπου τη βρήκε -μεθυσμένος- ο Σμέτχερστ και αποφάσισε να την αποκτήσει.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι προπονητής των “silkmen” είναι ο μικρός αδερφός του Γουέιν Ρούνεϊ, Τζον, που κάθισε φέτος στον πάγκο μετά από μία διετία ως ποδοσφαιριστής τους.