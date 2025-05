Εκτός από τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε και τις καρδιές των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων, με το μίνι-κορεό που παρουσίασαν οι φίλοι της στον τελικό του FA Cup.

Την πρώτη κούπα των 120 χρόνων ιστορίας της κατέκτησε το βράδυ του Σαββάτου (17/5) η Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε με 1-0 του απόλυτου φαβορί ονόματι Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του FA Cup, χάρη σε γκολ του Έζε.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ακολούθησαν απίθανες σκηνές με τους ποδοσφαιριστές και τους φίλους της ομάδας, ωστόσο οι φίλοι των ''Eagles'' κέρδισαν τη συμπάθεια του ποδοσφαιρικού πλανήτη με μια σπουδαία τους κίνηση. Ένα μίνι-κορεό αποκαλύφθηκε πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού, το οποίο απεικόνιζε έναν πατέρα αγκαλιά με τους δυο του γιούς.

Πίσω στο 2011 και σε έναν εκτός έδρας αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Πάλας σκοράρει ένα απίθανο γκολ από τα 36 μέτρα με τον Ντάρεν Άμπροουζ, με την κάμερα να απαθανατίζει τον συγκεκριμένο πατέρα, ονόματι Μαρκ Γουίλιανς, να πανηγυρίζει αγκαλιά με τα δυο αγόρια του (6 και 9 ετών), μέσα σε δάκρυα χαράς.

