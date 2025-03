Ακόμη μία αρνητική επίδοση σημείωσε η Μάντσεστερ Σίτι επί εποχής Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τα δύο τέρματα που δέχθηκε στην ισοπαλία με την Μπράιτον για την Premier League.

Η φετινή σεζόν ξετυλίγει ένα κουβάρι αρνητικών ρεκόρ για την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Την περασμένη αγωνιστική η ήττα στο «City Ground» από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (8/3, 1-0) σηματοδότησε την 9η στην Premier League για τους Citizens, στη χειρότερη επίδοση επί εποχής Γκουραδιόλα!

Μάλιστα, τον ίδιο αριθμό ηττών είχε στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα (2016/2017), ενώ αισίως με την ισοπαλία απέναντι στην Μπράιτον στο «Έτιχαντ» (2-2), η Σίτι έφτασε σε ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ που ξεπέρασε επίσης επίδοση που είχε «πιάσει» στην πρώτη σεζόν του Καταλανού στον πάγκο της ομάδας.

Με τα δύο γκολ που δέχθηκε από τους Γλάρους, η Σίτι έφτασε τα 40 παθητικό, τα περισσότερα που έχει δεχθεί σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα υπό τον Γκουαρδιόλα. Μέχρι σήμερα, η σεζόν 2016/2017 ήταν η χειρότερή της σε αυτή τη στατιστική κατηγορία, όταν και δέχθηκε 39 τέρματα.

Manchester City have now conceded 40 league goals in 2024/25, their most ever in a Premier League campaign under Pep Guardiola.



And it's only March. 🤯 pic.twitter.com/GvkmuDoBww