Κρίσταλ Πάλας και Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζονται να παλέψουν για το FA Cup (17/05 - 18:30), σε έναν τελικό που έχει όλα τα συστατικά για μια ιδανικής «μάχης».

Ένα κατάμεστο, γιορτινό «Γουέμπλεϊ», ένα αδιαμφισβήτητο αλλά τρωτό φαβορί που θέλει να σώσει ό,τι σώζεται και ένα διψασμένο αουτσάιντερ αντιμέτωπο με την ιστορία. Τι άλλο να θέλουμε; Τίποτα! Κρίσταλ Πάλας και Μάντσεστερ Σίτι μετρούν αντίστροφα για τη «μάχη» των σκήπτρων του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού και υπόσχονται να χαρίσουν έναν αλησμόνητο τελικό FA Cup. Άλλωστε, έτσι όπως τα έφερε η σεζόν, το μεγάλο παιχνίδι κουβαλά όλα τα συστατικά που χρειάζεται για να γεννήσει κάτι μοναδικό. Και μπορεί το Κύπελλο να συμβολίζει απλά ένα θετικό τέλος στην κακή σεζόν για τους Citizens, όμως για τους Eagles είναι... όνειρο ζωής και καλύτερο «αλατοπίπερο» από τούτο δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο.

The stage is set 🏆@CPFC and @ManCity will meet in the 2024-25 #EmiratesFACup Final 🤩



Who are you backing to go all the way? 👇 pic.twitter.com/aya4DMUz05