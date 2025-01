Έντονη κριτική ασκείται στο Νησί με αποδέκτη τον Ντάρεν Φέργκιουσον, γιο του Σερ Άλεξ και προπονητή της Πίτερμπορο, ο οποίος στέρησε από τον Άσλεϊ Γιανγκ την ευκαιρία να παίξει αντίπαλος με τον γιο του και να γραφτεί ιστορία στα 154 χρόνια ζωής του FA Cup.

Η Έβερτον έκανε το καθήκον της απέναντι στην Πίτερμπορο της League One (2-0) και τσέκαρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας, σε ένα ματς που αναμενόταν με ξεχωριστό ενδιαφέρον για την πιθανή συνύπαρξη πατέρα και γιου στο γήπεδο.

Ο λόγος για τον Άσλεϊ Γιανγκ και τον 18χρονο γιο του, Τάιλερ, οι δρόμοι των οποίων διασταυρώθηκαν και ποδοσφαιρικά και όλα έδειχναν πως για πρώτη φορά στα 154 χρόνια ιστορίας του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού πατέρας-γιος θα έπαιζαν αντίπαλοι.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη ποτέ. Ο 38χρονος Γιανγκ συναντήθηκε με τον γιο του πριν και μετά το τέλος του αγώνα, όχι όμως και στη διάρκεια του ματς, καθώς ο προπονητής της Πίτερμπορο και γιος του θρυλικού Σερ Άλεξ, Ντάρεν Φέργκιουσον, έκανε... χαλάστρα στα πλάνα τους και κράτησε τον νεαρό χαφ στον πάγκο.

Συγκεκριμένα, ο βετεράνος μπακ των Ζαχαρωτών πέρασε στο ματς στο 73΄ και ήλπιζε πως θα βρει απέναντί του τον γιο του έστω και για λίγα λεπτά, αλλά ο υιός Φέργκιουσον δεν του έκανε το χατίρι, συνεχίζοντας τις κινήσεις τακτικής με το σκορ στο 1-0 μέχρι και τις καθυστερήσεις.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την απογοήτευση του Άσλεϊ Γιανγκ που έκανε και σχετικό post στο twitter, αλλά και τον εκνευρισμό στις τάξεις της Έβερτον, αν και ο ίδιος ο Φέργκιουσον υπερασπίστηκε της επιλογής του δηλώνοντας μετά το τέλος του αγώνα:

«Δεν ήθελα να φανεί ότι κάνουμε φιλανθρωπίες. Ήταν πολύ δύσκολο να τον αφήσω στον πάγκο αλλά πρέπει να κάνω ό,τι πιστεύω πως είναι καλύτερο για την ομάδα. Όσο και να το ήθελα, το σκορ ήταν 1-0 και έπρεπε να βάλω έναν επιθετικό στο ματς. Αν το σκορ ήταν 2-0, θα τον έβαζα μέσα».

Εκτός των Τόφιζ, ο Φέργκιουσον δέχθηκε σκληρή κριτική διαδικτυακά και από μεγάλο μέρος των Άγγλων φιλάθλων, οι οποίοι εστίασαν στο πώς ένας προπονητής που αναδείχθηκε εν μέρει μέσω του διάσημου πατέρα του δεν άφησε να γραφτεί μια τέτοια ιστορική στιγμή.



Everton defender Ashley Young has made his feelings abundantly clear after his son, Tyler, was left on the bench for Peterborough United as they lost 2-0 at Goodison Park in the FA Cup third round.



Peterborough manager Darren Ferguson defended his decision not to bring him on. pic.twitter.com/mw8oO2Lbg1