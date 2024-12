Το Κύπελλο Αγγλίας προσφέρει διαχρονικά μερικές από τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές ιστορίες, κάτι που θα γίνει και φέτος, καθώς ο Άσλεϊ Γιάνγκ θα αντιμετωπίσει τον γιο του στον 3ο γύρο!

Σε οικογενειακή υπόθεση θα εξελιχθεί η αναμέτρηση του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ Έβερτον και Πίτερμπρο στις 11 Ιανουαρίου του νέου έτους.

Η κληρωτίδα έβγαλε το ντέρμπι Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 3ο γύρο του θεσμού, αλλά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγαρώματα για διαφορετικούς λόγους, θα είναι εκείνο στο «Γκούντισον Παρκ».

Ο 39χρονος Άσλεϊ Γιάνγκ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 18χρονο γιο του, Τάιλερ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Πίτερμπρο τον περασμένο Οκτώβριο. Με ανάρτησή του, ο Άσλεϊ Γιάνγκ εξέφρασε την έκπληξή του από το περίεργο παιχνίδι της κλήρωσης, όπου δεν είναι καθόλου απίθανο οι δυο τους να παίξουν ως αντίπαλοι για 90 λεπτά.

39-year-old Ashley Young could potentially play his 18-year-old son Tyler Young as Everton have drawn Peterborough United in the FA Cup third round 🤯 pic.twitter.com/kDjexwx1BK