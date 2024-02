Ο Κούμας σκόραρε στο ντεμπούτο του με την Λίβερπουλ (vid)!

Ντεμπούτο με γκολ για τον Λιούις Κούμας, τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ με κυπριακές ρίζες, που άνοιξε το σκορ απέναντι στη Σαουθάμπτον (28/2).

Δεν θα μπορούσε να φανταστεί πιο ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Λίβερπουλ, από το να σκοράρει. Ο Λιούις Κούμας, ο 18χρονος εξτρέμ με ρίζες από την Κύπρο άνοιξε το σκορ στο ματς των «ρεντς» για το FA Cup, κόντρα στη Σαουθάμπτον.

Ο γεννημένος το 2005 στην Ουαλία άσος σκόραρε για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο 44ο λεπτό της συνάντησης με τους «Άγιους», αφού πήρε την μπάλα στα όρια της περιοχής και με εξαιρετικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

A first professional goal for Lewis Koumas ♥️



A terrific reverse finish from the @LFC youngster 👌#EmiratesFACup pic.twitter.com/YEXZ19s7Ny