Οι οπαδοί της Τσέλσι κορόιδευαν την ομάδα τους, παρά τη νίκη με 3-1 εκτός έδρας επί της Άστον Βίλα.

Μπορεί η Τσέλσι να πήρε εμφατική νίκη - πρόκριση επί της Άστον Βίλα (3-1), αλλά οι οπαδοί της συνέχισαν να... ασκούν κριτική. Οι υποστηρικτές των «Μπλε» ακούστηκαν να κοροιδεύουν την ίδια την ομάδα τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Κυπέλλου στο «Βίλα Παρκ» απευθυνόμενοι στους οπαδούς των γηπεδούχων.

Μετά την ισοπαλία 0-0 στο Στάμφορντ Μπριτζ, η Τσέλσι και η Βίλα έπρεπε να παλέψουν στο Βίλα Παρκ για μια θέση στον πέμπτο γύρο του FA Cup. Η ομάδα του Ποτσετίνο μπήκε στον αγώνα ως αουτσάιντερ μετά τις πρόσφατες κακές εμφανίσεις της ωστόσο, έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα και πήρε αέρα δύο τερμάτων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τσέλσι έκανε το 3-0 και τότε οι υποστηρικτές της που είχαν ταξιδέψει εκτός έδρας φώναξαν ένα σύνθημα που απευθυνόταν στους φίλους της Βίλα, αλλά στην ουσία κορόιδευε και τη δική τους ομάδα. Συγκεκριμένα ακούστηκαν να φωνάζουν: «Πόσο σκ@τ@ πρέπει να είστε, κερδίζουμε εκτός έδρας!»

Chelsea fans: “How s*** must you be, we’re winning away” (@SJohnsonSport) #CFC