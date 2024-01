Κλοπ: «Είναι συγκινητικό, αλλά πρέπει να συγκρατηθώ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη - πρόκριση επί της Νόριτς και χαρακτήρισε συγκινητική τη λατρεία που δέχεται από τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Σε... πάρτι εκδήλωσης αγάπης προς τον Γιούργκεν Κλοπ μετατράπηκε η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Νόριτς. Στο πρώτο παιχνίδι στο «Άνφιλντ» μετά την ανακοίνωση του Γερμανού κόουτς πως θα αποχωρήσει από το κλαμπ μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν οι οπαδοί των Reds τον αποθέωσαν, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν το σύνθημα που έχουν φτιάξει γι' αυτόν και ο έμπειρος τεχνικός τους ευχαρίστηκε σχηματίζοντας μια μεγάλη καρδιά με τα χέρια του.

Μετά την «πεντάρα» επί της Νόριτς ο Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και χαρακτήρισε συγκινητική τη στάση των οπαδών προς τη δύσκολη απόφαση του.

«Είναι συγκινητικό, αλλά πρέπει να συγκρατηθώ. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα, δεν είμαι από ξύλο. Είπα στον κόσμο να σταματήσει να λέει το σύνθημα μου και είναι καλό ότι προφανώς σταμάτησαν από τώρα να με ακούνε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιούργκεν Κλοπ.

