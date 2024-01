Πολύ όμορφη κίνηση από τη Νιούκαστλ που φρόντισε να προμηθεύσει τους οπαδούς της με τα απαραίτητα πριν το μεγάλο παιχνίδι στην έδρα της Σάντερλαντ.

Και κάπως έτσι λες «ευχαριστώ» στους 6.000... τρελούς που σε ακολουθούν στην έδρα του πιο μισητού σου αντιπάλου! Οι χιλιάδες οπαδοί της Νιούκαστλ - πριν πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη-πρόκριση στο ντέρμπι με τη Σάντερλαντ, για λόγους ασφαλείας, χρειάστηκε να μεταβούν στη γειτονική πόλη με 120 λεωφορεία της ομάδας, τα οποία ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από το «St' James' Park» (το ματς διεξαγόταν στις 12:45 το πρωί, ώρα Αγγλίας).

Ο σύλλογος λοιπόν φρόντισε κατά την επιβίβασή τους να τους χαρίσει από ένα κασκόλ στα χρώματα της ομάδας αλλά και μπάρες δημητριακών και νερό για το ταξίδι, σε μια κίνηση ενδεικτική της εκτίμησής του προς τους φίλους των Magpies που έδωσαν το βροντερό «παρών» στο γήπεδο.

6000 fans. 100+ buses. Early start for the Newcastle fans at SJP. pic.twitter.com/JJpZjVQ5R3