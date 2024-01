Μια ιδιαίτερη εμφάνιση για έναν ξεχωριστό λόγο θα φορέσει η Άρσεναλ στο επικείμενο παιχνίδι κόντρα στη Λίβερπουλ για τον 3ο γύρο του FA Cup (07/01).

Τέλος το κόκκινο από τη φανέλα της Άρσεναλ ή «No More Red». Με την ομώνυμη καμπάνια, οι Κανονιέρηδες αλλάζουν, έστω και προσωρινά, την παραδοσιακή τους εμφάνιση και στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της έξαρσης της βίας και της εγκληματικότητας των νέων στους δρόμους του Λονδίνου.

Η Άρσεναλ στο ντέρμπι του 3ου γύρου του FA Cup κόντρα στη Λίβερπουλ θα φορέσει ξανά - μετά το 2022 όταν η καμπάνια λανσαρίστηκε για πρώτη φορά - μια ολόλευκη εμφάνιση.

When we can stop worrying about where we can walk, we can start dreaming about where we can go.



No More Red ⚪⚪⚪​



Join the team at https://t.co/hAJ1DZfmxA pic.twitter.com/cjxx3Shgci