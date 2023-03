Όρεξη για χιούμορ είχε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τη νίκη - πρόκριση επί της Μπέρνλι στο FA Cup, τονίζοντας πως έκανε αλλαγή τον Χάαλαντ για να μην σπάσει το ρεκόρ του... Μέσι.

Άλλη μια μέρα στη δουλειά ήταν για τον Έρλινγκ Χάαλαντ η αναμέτρηση κόντρα στη Μπέρνλι για το FA Cup, με τον Νορβηγό να πετυχαίνει χατ τρικ χτίζοντας τις βάσεις πρόκρισης για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Και με τα τρία γκολ που σημείωσε απέναντι στους Clarets, ο συνολικός απολογισμός της εβδομάδας ανέρχεται πλέον στα... οκτώ! Πριν λίγες μέρες άλλωστε ο 22χρονος έκανε πάρτι κόντρα στη Λειψία, την οποία κέρασε... πέντε γκολ στη ρεβάνς των «16» του Champions League προτού γίνει αλλαγή από τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μια κίνηση που μάλιστα προκάλεσε κριτική προς το πρόσωπο του Καταλανού τεχνικού, αφού κατηγορήθηκε πως έκανε αλλαγή τον Χάαλαντ για να μην ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος με τη σειρά του είχε πετύχει πέντε γκολ στο Champions League κόντρα στη Λέβερκούζεν πίσω στο 2012.

Μετά τη νίκη επί της Μπέρνλι πάντως ο Πεπ βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει αστειευόμενος σε αυτές τις κατηγορίες, τονίζοντας πως έκανε αλλαγή τον Νορβηγό στο FA Cup για να μην.... σπάσει το ρεκόρ του Αργεντινού.

«Οκτώ γκολ σε τέσσερις μέρες. Έπαιξα έντεκα χρόνια στη Μπαρτσελόνα και σκόραρα έντεκα γκολ. Αυτό που έκανε είναι απίστευτο. Τον έβγαλα σήμερα μετά τα τρία γκολ για να μην σπάσει το ρεκόρ του Μέσι, αυτός ήταν ο λόγος» ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας το γέλιο της δημοσιογράφου.

