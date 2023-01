Η κάμερα «έπιασε» την επική αντίδραση του Γκρέιαμ Πότερ στο χέρι του Κάι Χάβερτς για την Τσέλσι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έχει γίνει viral.

Αφού έφυγε με νίκη 1-0 για την Premier League από το «Στάμφορντ Μπριτζ» την Πέμπτη, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Τσέλσι (4-0) στον τρίτο γύρο του FA Cup στο Etihad Stadium. Ο Ριγιάντ Μαχρέζ πέτυχε το νικητήριο γκολ πριν από λίγες ημέρες και «άνοιξε» τον «χορό» των γκολ για τους Πολίτες και το βράδυ της Κυριακής με ένα εντυπωσιακό ελεύθερο σουτ από τα 30 μέτρα. Στη συνέχεια η Σίτι πήρε... χείρα βοηθείας για το δεύτερο, καθώς ο Χάβερτς έκανε ανόητο χέρι στην περιοχή μετά από κόρνερ του Φόντεν και ο Άλβαρες ευστόχησε από την άσπρη βούλα χτίζοντας ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του.Υπό πίεση ο κόουτς των «μπλε» Γκρέιαμ Πότερ παρακολούθησε τη φάση της παράβασης σε ένα τάμπλετ και αναφώνησε... F**k me" με τις κάμερες να καταγράφουν την αντίδρασή του που έγινε viral.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Potter reacts to the replay of Havertz's handball. 'Fuck me,' indeed. pic.twitter.com/edawu0gpWQ