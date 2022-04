«Συναγερμός» επικρατεί στις τάξεις της αστυνομίας του Λονδίνου, καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως οπαδοί της Λίβερπουλ σκοπεύουν να αγοράσουν εισιτήρια και να βρεθούν στην εξέδρα των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ» για τα ημιτελικά του FA Cup.

Οι δυο διεκδικήτριες του Αγγλικού πρωταθλήματος, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα «μονομαχήσουν» δύο φορές σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την ερχόμενη Κυριακή (16/4, 17:30) η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ στο «Έτιχαντ» για την Premier League και στις 16 Απριλίου θα συναντηθούν εκ νέου στο «Γουέμπλεϊ» για τα ημιτελικά του FA Cup σε ένα παιχνίδι που απασχολεί σημαντικά τις αρχές του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας οπαδοί των «reds» σκοπεύουν να αγοράσουν εισιτήρια στην εξέδρα των «Πολιτών»! Όπως είναι αναμενόμενο η Λίβερπουλ θα «ξεπουλήσει» τα 34.000 εισιτήρια που της έχουν δοθεί από την ομοσπονδία, όμως δύσκολα θα κάνει το ίδιο και η Σίτι με αρκετά εισιτήρια να μένουν απούλητα και στα Social Media αρκετοί είναι οι φίλοι της ομάδας του Κλοπ που σκοπεύουν να το εκμεταλλευτούν ώστε να μπορούν και αυτοί να δουν το ματς από το γήπεδο.

Φυσικά ακόμα και στην Αγγλία είναι επικίνδυνο να βρεθούν οπαδοί διαφορετικών ομάδων στην ίδια κερκίδα σε ένα τόσο μεγάλο ματς και σύμφωνα με πηγές της «Daily Mail», όποιοι οπαδοί βρεθούν σε αντίπαλη εξέδρα θα απομακρυνθούν άμεσα από το γήπεδο.

EXCL: Police alerted after Liverpool fans boast online about buying tickets in the Man City section for FA Cup clash | @MikeKeegan_DM https://t.co/QqpClsWh7P