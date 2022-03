Αρνητική αναμένεται να είναι η απάντηση που θα λάβουν στην Τσέλσι, από την FA, σχετικά με το αίτημα των «μπλε» να γίνει κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας με τη Μίντλεσμπρο.

Η Τσέλσι αιτήθηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου με την Μίντλεσμπρο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αφού δεν μπορεί να διαθέσει εισιτήρια στον κόσμο της, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τις κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί, λόγω και του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους «Times», το αίτημα των Λονδρέζων δεν θα γίνει αποδεκτό από την FA. Από την άλλη δημιουργείται άλλο πρόβλημα για το παιχνίδι με την Μίντλεσμπρο, καθώς υπάρχουν 500 με 600 εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φίλους της ομάδας πριν την επιβολή των κυρώσεων.

Πάντως, η κυβέρνηση της Αγγλίας δεν έχει επιτρέψει στην Τσέλσι να τα παραχωρήσει δωρεάν, σαν μια μορφή προσκλήσεων. Οσον αφορά τη Μίνλτεσμπρο, το κλαμπ της Championship έχει ήδη πουλήσει όλα τα εισιτήρια για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με τους «μπλε».

