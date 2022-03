Αίτημα ώστε να διεξαχθεί ο προημιτελικός του Κυπέλλου με την Μίντλεσμπρο κεκλεισμένων των θυρών, αφού δεν μπορεί να διαθέσει εισιτήρια στον κόσμο της για το ματς του Riverside, κατέθεσε η Τσέλσι!

Οι «μπλε» του Λονδίνου μετά το ματς με την Λιλ στη Γαλλία για τον επαναληπτικό των «16» του Champions League το βράδυ της Τετάρτης, θα επισκεφθούν το Riverside το απόγευμα του Σαββάτου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ανατραπεί η απόφαση για τη διάθεση των εισιτηρίων προς τον κόσμο της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι οι «μπλε» θα παίξουν δίχως οπαδούς απέναντι στην Μίντλεσμπρο.

Το θέμα είναι ότι κατατέθηκε αίτημα από τους Πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου να γίνει το παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών ώστε να είναι απόλυτα δίκαιες οι συνθήκες της αναμέτρησης!

Chelsea confirm they are unable to sell tickets for Saturday's FA Cup quarter-final away to Middlesbrough



Chelsea are requesting the game be played behind closed doors to "for matters of sporting integrity" pic.twitter.com/D9L8IrzGmK