Διαφθορά, κλοπές, δωροδοκίες και απαγωγές: Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες της παράνομης περιουσίας του Αμπράμοβιτς

Τα προβλήματα για τον Ρομάν Αμπράμοβιτς δεν έχουν σταματημό, καθώς το BBC έφερε στο φως της δημοσιότητας τους παράνομους τρόπους με τους οποίους ο Ρώσος μεγιστάνας έχτισε την περιουσία του όλα αυτά τα χρόνια...

Το BBC αποκάλυψε την προέλευση της περιουσίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος είδε τα περιουσιακά του στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο να παγώνουν από την κυβέρνηση της χώρας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη βρετανική τηλεόραση, ο Αμπράμοβιτς κέρδισε πολλά εκατομμύρια παράτυπα με κλοπές, διαφθορά, ακόμη και... απαγωγές.

Η έρευνα έφερε στο φως ένα πεντασέλιδο έγγραφο που παρέμεινε στα αρχεία των ρωσικών αστυνομικών υπηρεσιών και αποκαλύπτεται ότι ο Αμπράμοβιτς είχε τα πρώτα του προβλήματα με το νόμο το 1992, όταν λήστεψε ένα τρένο φορτωμένο με καύσιμα για να το πουλήσει αργότερα. Όπως είπαν στο BBC οι δικηγόροι του Ρώσου εκατομμυριούχου, το περιστατικό ήταν απλώς μια παρεξήγηση, αλλά ένας αρχηγός της αστυνομίας της Μόσχας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του μόνο για να εξαφανιστεί η υπόθεση χωρίς ίχνη.

Το εν λόγω δημοσίευμα κάνει επίσης λόγο για διαφθορά στην αγορά της Sibneft (τωρινή Gazprom), καθώς χρειαζόταν πολιτική επιρροή που δεν είχε τότε. Σύμφωνα με τον Μπόρις Μπερεζόφσκι, έναν άλλο Ρώσο ολιγάρχη, ο Αμπράμοβιτς του έδωσε 10 εκατομμύρια λίρες για να πληρώσει τον Αλεξάντερ Κορζάκοφ, τότε ισχυρό άνδρα υπό τον Μπόρις Γέλτσιν. Εν τέλει το σχέδιο του Αμπράμοβιτς λειτούργησε και ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι μπόρεσε έτσι να αγοράσει τη νεοσύστατη εταιρεία Sibneft ως μέρος μιας δόλιας δημοπρασίας.

A BBC investigation has uncovered new evidence about the corrupt deals that made Roman Abramovich's fortune. Roman Abramovich's Dirty Money | Watch now on @BBCiPlayer #bbcfootball

Ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσίευσε το BBC, ο Αμπράμοβιτς είχε την υποστήριξη του τότε Ρώσου προέδρου, ο οποίος σταμάτησε επίσης μια έρευνα για τον πρώην εισαγγελέα Γιούρι Σκουράτοφ: «Ο Σκουράτοφ ετοίμαζε ποινική υπόθεση για την αγορά της Sibneft με βάση έρευνα για την ιδιωτικοποίησή του. Η έρευνα σταμάτησε από τον Πρόεδρο Γέλτσιν και ο Σκουράτοφ απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του», τονίζεται στο δημοσίευμα του αγγλικού Μέσου.

Τέλος, το έγγραφο κάνει επίσης λόγο για άλλη μια δημοπρασία που είχε στηθεί από τον Ρώσο μεγιστάνα για να αγοράσει τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Slavneft. Ο Αμπράμοβιτς σχημάτισε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία για να προσπαθήσει να την αγοράσει αλλά ήταν σε προσφορά ενάντια σε έναν κινεζικό κολοσσό που πρόσφερε σχεδόν τα διπλάσια χρήματα για αυτήν.

Το έγγραφο διασφαλίζει ότι ένα μέλος της κινεζικής αντιπροσωπείας απήχθη όταν έφτασε στη Μόσχα για τη δημοπρασία: «Η κινεζική εταιρεία CNPC, ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη δημοπρασία αφού ένας από τους εκπροσώπους της απήχθη κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο από τη Μόσχα και απελευθερώθηκε μόνο αφού η εταιρεία δήλωσε την απόσυρσή της».

Παρ' όλα αυτά οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς διαβεβαίωσαν το BBC ότι ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι δεν γνώριζε αυτά τα γεγονότα και ότι οι κατηγορίες ήταν «αβάσιμες».

Ο Ρώσος μεγιστάνας βρισκόταν επίσης εν μέσω συναισθηματικού σκανδάλου, αφού αποκαλύφθηκε ότι διατηρεί σχέση με το 25χρονο μοντέλο, ηθοποιό και παρουσιάστρια Αλεξάντρα Κορεντιούκ, ουκρανικής καταγωγής.

Το μοντέλο συμμετείχε πρόσφατα στο ρωσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «You're All P*** Me Off» και ήταν σε σχέση με τον Αμπράμοβιτς για περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με τη Ρωσίδα δημοσιογράφος Μποζένα Ρίνσκα, η οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας τη συγκεκριμένη είδηση.

Chelsea owner Roman Abramovich is claimed to be secretly seeing stunning Alexandra Korendyuk who said to have Ukrainian family roots Abramovich's luxury £500 million superyacht Solaris has been tracked to Montenegro pic.twitter.com/qWnbldmsjy

O Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που απαλλάχθηκε από χρέη προεδρία της Τσέλσι, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η βρετανική κυβέρνηση για τους υποτιθέμενους δεσμούς του με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσγειώθηκε στη Μόσχα την Τρίτη (15/03) αφού εθεάθη πρώτα σε αεροδρόμιο του Ισραήλ σε άθλια κατάσταση.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA