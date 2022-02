Ελληνική μονομαχία ενδέχεται να έχουμε σε περίπτωση που η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα καταφέρει και αποκλείσει την Κάρντιφ στους «32» του FA Cup, καθώς αν πετύχει τον στόχο της τότε, θα αντιμετωπίσει τη Νόριτς των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη.

Η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τον Κάρντιφ, στο πλαίσιο των «32» του FA Cup (06/02, 14:00, COSMOTE SPORT 8 HD & Live Gazzetta), με τον Κώστα Τσιμίκα να έχει πάρει μάλιστα και φανέλα βασικού.

Σε περίπτωση που καταφέρει και αποκλείσει την σημερινή της αντίπαλο, τότε η ομάδα του Κώστα Τσιμίκα θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νόριτς των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη, για την φάση των «16» του FA Cup.

Η νοκ-άουτ αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου, στην έδρα της Λίβερπουλ ή της Κάρντιφ, σε περίπτωση που ο σύλλογος της Ουαλίας κάνει την έκπληξη κι αφήσει σήμερα (06/02) εκτός θεσμού τους «Reds».

We have been drawn away to Liverpool or Cardiff City in the fifth round of the #EmiratesFACup!



The tie is scheduled to take place the week commencing Monday, February 28.#NCFC pic.twitter.com/QJElpUkaEp