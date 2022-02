Φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα έδωσε ο Γιούργκεν Κλοπ για την αναμέτρηση απέναντι στην Κάρντιφ για τους 32 του FA Cup.

Η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τον Κάρντιφ, στο πλαίσιο των «32» του FA Cup (06/02, 14:00, COSMOTE SPORT 8 HD & Live Gazzetta).

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα, επιλέγοντας τον Έλληνα διεθνή μπακ αντί του Άντριου Ρόμπερτσον για το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του.

Τελευταία φορά που ο 25χρονος Έλληνας αμυντικός ήταν στο αρχικό σχήμα των «Reds», ήταν στις 2 Ιανουαρίου κόντρα στην Τσέλσι (2-2) για την Premier League.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το ματς με την Κάρντιφ: Κέλεχερ, Αλεξάντερ Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Χέντερσον, Κεϊτά, Τζόουνς, Μιναμίνο, Ζότα και Φιρμίνο

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Άντριαν, Τιάγκο, Μίλνερ, Ντίας, Ρόμπερτσον, Μάτιπ, Γκόρντον, Έλιοτ και Μόρτον.

🔴 #LIVCAR 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Here’s how we line-up for the #EmiratesFACup fourth round 👊