Η Άστον Βίλα «γκρίνιαξε» τον λόγο που της ακυρώθηκε το πρώτο από τα δυο τέρματα που δεν της μέτρησαν στο «Ολντ Τράφορντ», ωστόσο, ο Μέρφι ήταν και σε θέση οφσάιντ προτού κάνει το φάουλ στον Καβάνι.

Οι «χωριάτες» του Στίβεν Τζέραρντ όσο κι αν προσπάθησαν να κοντράρουν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας τελικά ηττήθηκαν 1-0 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους ο Ινγκς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε με τον VAR να εντοπίζει φάουλ του Ράμσεϊ στον Καβάνι.

Πριν από αυτή την παράβαση, ο ποδοσφαιριστής της Βίλα ξεκινάει και από θέση οφσάιντ, με τον διαιτητή τελικά να υποδεικνύει τη συνέχιση του αγώνα με έμμεσο.

Villa goal was disallowed cos Jacob Ramsey was offside when the cross came in, and then challenged an opponent (Edinson Cavani).



Play restarted with an indirect free-kick for the offside offence.



If disallowed for impeding with contact, restart would have been a DFK. #MUNAVL pic.twitter.com/L9FwduJE77