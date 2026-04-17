Δείτε τι αναφέρει ο αλγόριθμος αναφορικά με τους τελικούς σε Champions, Europa και Conference League.

Οι τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA μπήκαν στην τελική ευθεία, με τα ζευγάρια των ημιτελικών να έχουν σχηματιστεί και κάθε ομάδα να έχει μπροστά της τρία ματς για να κατακτήσει το Champions, το Europa ή το Conference League.

Και σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, μία χώρα συγκεντρώνει τις καλύτερες πιθανότητες για να έχει εκπρόσωπο και στους τρεις θεσμούς! Ο λόγος φυσικά για την Αγγλία, που δεδομένα θα έχει στον τελικό του Europa είτε την Άστον Βίλα, είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στα... αστέρια, το FMD προβλέπει ότι Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου θα υπερκεράσουν τα εμπόδια των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν αντίστοιχα, ενώ και το Europa θα διεκδικηθεί από μία αγγλική και μια γερμανική ομάδα, με Βίλα και Φράιμπουργκ να αποτελούν το επικρατέστερο ζευγάρι.

Τέλος, στο Conference, η Κρίσταλ Πάλας φαντάζει ως το φαβορί για τον τίτλο γενικά, με τους αριθμούς να βλέπουν πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και αντάμωμα με το Στρασβούργο, που με τη σειρά του δίνεται ως πιθανότερη ομάδα για να περάσει, αντί της Ράγιο Βαγιεκάνο.