Στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, μονάχα η Premier League έχει εκπρόσωπο σε κάθε μια από αυτές.

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (16/4) τα προημιτελικά σε Europa και Conference League, με το bracket των διοργανώσεων πλέον να πλησιάζει στο τέλος του.

Συνολικά, 12 ομάδες βρίσκονται στα ημιτελικά των θεσμών της UEFA, όμως μονάχα μια λίγκα έχει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο σε κάθε μια από αυτές. Μα φυσικά η Premier League!

Στο Champions League, η Άρσεναλ εκπροσωπεί το Νησί, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, αν αφήσει εκτός την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Στο Europa League θα υπάρχει σίγουρα αγγλικός σύλλογος στον τελικό, αφού Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα κοντράρονται στον έναν από τους δυο ημιτελικούς. Τέλος, στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση, το Conference, η Κρίσταλ Πάλας που εξαρχής ήταν το φαβορί για το τρόπαιο, συνεχίζει στην τετράδα και καλείται να αποκλείσει τη Σαχτάρ για να βρεθεί μια ανάσα από την κούπα.