Το «μήνυμα» του Μιλτιάδη Μαρινάκη για την πρόκριση της Νότιγχαμ (vid)

Ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη σχολίασε στα social media τη «μεγάλη» πρόκριση της Νότιγχαμ στους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Το «εισιτήριο» για τους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας πήρε απόψε (9/1) η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς επικράτησε 1-0 της Αρσεναλ. Μετά το ματς ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της αγγλικής ομάδας, έστειλε το δικό του «μήνυμα» μέσω των social media. «Αυτή είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Περήφανος για την ομάδα και τους οπαδούς, συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

That’s what Nottingham Forest is all about. Proud of the team and supporters today. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/M6hnj7GTBc