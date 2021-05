Ημέρα δικαίωσης για τη Ρέιντζερς μετά από μια δεκαετία υπομονής στη «σκιά» της Σέλτικ. Η αρμάδα του Στίβεν Τζέραρντ σάρωσε τα πάντα στο διάβα της και κατάφερε να «κλειδώσει» τον τίτλο του πρωταθλητή πιο γρήγορα από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου. Πλέον, ο θρίαμβος σφραγίστηκε και τυπικά, με «χρυσό» παράσημο το αήττητο!

Μετά την τεσσάρα επί της Αμπερντίν για… φινάλε, οι ασταμάτητοι Προτεστάντες ολοκλήρωσαν τις 38 αγωνιστικές με απολογισμό 31 νίκες, 7 ισοπαλίες και καμία ήττα, με γκολ 92-13 (!) και συνολική διαφορά 25 βαθμών από τους Κέλτες!

Αυτό που ακολούθησε ήταν η στιγμή που άπαντες οι οπαδοί, οι παίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας περίμεναν για χρόνια: η στέψη! Από τα χέρια του Τζέιμς Τάβερνιερ, η κούπα υψώθηκε στον ουρανό του «Άιμπροξ» κι έδωσε το σύνθημα για φιέστα από τον Τζέραρντ και τους ποδοσφαιριστές του.

