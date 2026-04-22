Ταβερνιέ: Αποχωρεί από τη Ρέιντζερς στο τέλος της σεζόν
Ο κύκλος της Ρέιντζερς κλείνει για τον Τζέιμς Ταβερνιέ! Ο 34χρονος δεξιός μπακ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σκωτσέζικη ομάδα έπειτα από μια μακροχρόνια παρουσία με τη μπλε φανέλα.
Το 2015 ο Άγγλος αμυντικός αποκτήθηκε από την αγγλική Γουίγκαν και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εμβληματικότερες φιγούρες για την ιστορία και τον κόσμο του συλλόγου. Ο Ταβερνιέ συνδέθηκε με την ομάδα του Άιμπροξ στα... πέτρινα χρόνια της, όταν αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική κατηγορία, λόγω χρεών.
Στις 6 Απριλίου 2016 με δικό του γκολ-ορόσημο, οι Προτεστάντες επέστρεψαν και πάλι στα... σαλόνια επικρατώντας 1-0 της Ντάμπαρτον. Προϊόντος του χρόνου έγινε η ηγετική φυσιογνωμία του ιστορικού σωματείου, κατακτώντας τίτλους, πετυχαίνοντας ρεκόρ και κερδίζοντας τον σεβασμό συμπαικτών και αντιπάλων.
Τη φετινή σεζόν έχει «συμβάλει τα μέγιστα» προκειμένου η Ρέιντζερς να βρίσκεται στο -1 από την πρωτοπόρο Χαρτς και να διεκδικεί ακόμη το πρωτάθλημα. Έως τώρα μετρά 562 συμμετοχές και 144 γκολ, ένα αρκετά αξιέπαινο κατόρθωμα για αμυντικό, με τη φανέλα των Διαμαρτυρόμενων.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒! James Tavernier has decided to leave Rangers at the end of his current contract in the summer 🔵— Football Insider (@footyinsider247) April 22, 2026
The right-back joined in 2015 from Wigan Athletic and has gone on to play 562 games for the Ibrox giants, scoring an incredible 144 goals ⚽
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.