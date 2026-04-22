Ο Τζέιμς Ταβερνιέ αποχωρεί από τη Ρέιντζερς το προσεχές καλοκαίρι, ύστερα από έντεκα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο της Γλασκώβης.

Ο κύκλος της Ρέιντζερς κλείνει για τον Τζέιμς Ταβερνιέ! Ο 34χρονος δεξιός μπακ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σκωτσέζικη ομάδα έπειτα από μια μακροχρόνια παρουσία με τη μπλε φανέλα.

Το 2015 ο Άγγλος αμυντικός αποκτήθηκε από την αγγλική Γουίγκαν και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εμβληματικότερες φιγούρες για την ιστορία και τον κόσμο του συλλόγου. Ο Ταβερνιέ συνδέθηκε με την ομάδα του Άιμπροξ στα... πέτρινα χρόνια της, όταν αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική κατηγορία, λόγω χρεών.

Στις 6 Απριλίου 2016 με δικό του γκολ-ορόσημο, οι Προτεστάντες επέστρεψαν και πάλι στα... σαλόνια επικρατώντας 1-0 της Ντάμπαρτον. Προϊόντος του χρόνου έγινε η ηγετική φυσιογνωμία του ιστορικού σωματείου, κατακτώντας τίτλους, πετυχαίνοντας ρεκόρ και κερδίζοντας τον σεβασμό συμπαικτών και αντιπάλων.

Τη φετινή σεζόν έχει «συμβάλει τα μέγιστα» προκειμένου η Ρέιντζερς να βρίσκεται στο -1 από την πρωτοπόρο Χαρτς και να διεκδικεί ακόμη το πρωτάθλημα. Έως τώρα μετρά 562 συμμετοχές και 144 γκολ, ένα αρκετά αξιέπαινο κατόρθωμα για αμυντικό, με τη φανέλα των Διαμαρτυρόμενων.