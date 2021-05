Η αναμέτρηση κόντρα στην Έξετερ θα έπρεπε να είναι το επισφράγισμα της άμεσης ανόδου της Μπόλτον από τη League Two στη League One. Η ομάδα του Μάντσεστερ, όμως, τελικά θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να πετύχει τον στόχο της, αφού δεν κατάφερε να νικήσει και μάλιστα, έπεσε «θύμα» ήττας με γκολ στο 90+6’, μια εξέλιξη που προκάλεσε το πιο ακραίο κοντράστ.

Χιλιάδες οπαδοί των Γουόντερερς είχαν μεταβεί έξω από το «University of Bolton Stadium» και έστησαν τη δική τους φιέστα ανόδου με καπνογόνα και συνθήματα, βλέποντας την ομάδα τους, να προηγείται κιόλας από το 15ο λεπτό και το γκολ του Γκέτιν Τζόουνς.

Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε καταστροφικά. Όχι μόνο η Έξετερ ισοφάρισε στο 49’, αλλά έκλεψε και το τρίποντο στο 90+6’ με γκολ του Πιρς Σουίνι, καθιστώντας… άκυρους τους πανηγυρισμούς των χιλιάδων φαν της Μπόλτον. Το αποκορύφωμα, όμως, αφορά τους πιο θερμόαιμους οπαδούς της, οι οποίοι και μετά την απρόσμενη ήττα-παράταση στον στόχο της ανόδου, ήρθαν σε συμπλοκές μεταξύ τους, έπαιξαν άγριο ξύλο σώμα με σώμα έξω από το γήπεδο και αμαύρωσαν πλήρως την περίσταση.

Τα επεισόδια δεν πέρασαν ασχολίαστα από την συντριπτική πλειονότητα των… κανονικών φιλάθλων της Μπόλτον, οι οποίοι και τους αποδοκίμασαν έντονα, ζητώντας, μάλιστα, τον δια βίου αποκλεισμό τους από το γήπεδο.

