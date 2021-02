Νοτς Κάουντι: Γκολ για βραβείο Puskas στα προημιτελικά του FA Trophy! (vid)

Με πλάτη στην εστία και με τη μπάλα να έρχεται προς εκείνον στο 73ο λεπτό της Σαββατιάτικης αναμέτρησης με την Όξφορντ Σίτι, ο Σαμ απλά έκανε την τακουνιά και γύρισε όλο το σώμα του με αρχοντικό στυλ δίχως να κουνηθεί από τη θέση του!

Η λόμπα «κρέμασε» τον αντίπαλο γκολκίπερ και η Νοτς Κάουντι πήρε προβάδισμα, μέχρι να διαμορφώσει και το τελικό 3-1 στο ματς.

Το γκολ αυτό ασφαλώς και έγινε viral και παρά το γεγονός πως σημειώθηκε σε διοργάνωση και παιχνίδι ομάδων που δεν προβάλλονται ιδιαίτερα, δεδομένα βάζει υποψηφιότητα για το Puskas Award του 2021.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8

— Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021