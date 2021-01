Μπαρτσελόνα: Ξανά στην κορυφή των εσόδων εν μέσω πανδημίας (pic)

Η Deloitte γνωστοποίησε τα νέα οικονομικά στοιχεία των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, η οποία επηρεάστηκε από τον κορονοϊό με την αναβολή που σημειώθηκε στην ποδοσφαιρική δράση και την επαναφορά δίχως κόσμο στα γήπεδα...

Η Μπαρτσελόνα που από το 2019 είχε ανέβει στην κορυφή, διατήρησε τα... σκήπτρα με 715,1 εκατομμύρια, έναντι των 714,9 της Ρεάλ Μαδρίτης που επίσης παρέμεινε στην 2η θέση της κατάταξης.

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να ξεπεράσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρεθεί 3η με 634 εκατ., ενώ η Λίβερπουλ ανέβηκε δυο θέσεις για να φτάσει στο 5ο «σκαλί» ξεπερνώντας τις Παρί και Μάντσεστερ Σίτι με τα 558 εκατομμύρια που παρουσίασε.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

The clubs that earned the most money in the 2019/20 season according to the Deloitte Football Money League [md] pic.twitter.com/yqJklm7zJI

