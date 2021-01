Τότεναμ – Ατλέτικο: Οι πιο δυνατές άμυνες στο Open-play!

Οι «ροχιμπλάνκος» συνεχίζουν ν' απολαμβάνουν την κορυφή της LaLiga έχοντας βρεθεί στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης, στο +7 από την Μπαρτσελόνα και μάλιστα έχουν και δυο παιχνίδια λιγότερα από τους «γίγαντες» του πρωταθλήματος.

Η Τότεναμ, αντίθετα, αν και χάρηκε στο πρόσφατο παρελθόν την πρώτη θέση της Premier League, πλέον έχει βρεθεί στο -7.

Οι δύο ομάδες, βέβαια, έχουν καταφέρει να σημειώσουν θετικότατη διαφορά τερμάτων, με τους Λονδρέζους στο +14 και τους Μαδριλένους στο +25, ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο πως από το Open-play, οι αντίπαλοί τους έχουν σκοράρει ελάχιστες φορές!

Τα «σπιρούνια» έχουν δεχθεί μονάχα τρία γκολ στο πρωτάθλημα με αυτό τον τρόπο και το σύνολο του «Τσόλο» έχει μόλις δύο τέρματα εις βάρος του!

Tottenham (3) and Atletico (2) have conceded just five open play goals combined in 32 league games this season pic.twitter.com/iY0mldJHd2

— ESPN UK (@ESPNUK) January 13, 2021