Το γκολ του Οκάφορ στο 79΄επανέφερε τη Λιντς στον δρόμο των επιτυχιών, η οποία επικράτησε 1-0 επί της Τότεναμ και προσγειώθηκε μετά από τρεις διαδοχικές νίκες.

Πάνω που είχε πάρει φόρα στην Premier League, η Λιντς ήρθε να της βάλει φρένο στο «Έλαντ Ρόουντ». Η Λιντς κατάφερε να λυγίσει με 1-0 την Τότεναμ, η οποία είδε το νικηφόρο σερί να σταματά στους τρεις αγώνες και να περιορίζεται στη 12η θλεση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να ήταν πιο δραστήριοι στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν μπορούσαν να απειλήσουν τακτικά την αντίπαλη εστία. Μετά την ανάπαυλα, η Λιντς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και πίεσε για το γκολ της νίκης, το οποίο και τελικά βρήκε στο 79΄.

Σε εκείνο το σημείο ο Οκάφορ υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι εκτέλεσε άψογα στην κλειστή γωνία για το τελικό 1-0, που χάρισε τη νίκη στα Παγώνια και την άνοδο στην 8η θέση της Premier League.