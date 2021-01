Οι «μπλαουγκράνα» φροντίζουν τους επίσημους λογαριασμούς τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κατάφεραν μέσα στο 2020 να βρεθούν στην κορυφή σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση των δημοσιεύσεών τους στο σύνολο των social media.

Οι Καταλανοί κατέκτησαν την κορυφή με 1,6 δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, έναντι των 1,4 της Πρωταθλήτριας Αγγλίας, Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ, στο 1 δισ. σταμάτησε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε τους πίνακες:

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2021