Η Μίλαν θέλει να κάνει δικό της τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, σε περίπτωση που ο Ολλανδός διεθνής δεν ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ.

Στα ραντάρ της Μίλαν φαίνεται πως είναι ο έμπειρος αμυντικός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο ολλανδός διεθνής σκέφτεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους ρέντς, με τους «ροσονέρι» να τον... γλυκοκοιτάνε.

Η Ιταλική ομάδα εξετάζει στενά την περιπτωσή του και σύμφωνα με το «Gazzeta dello sport» ενδέχεται να κινηθεί σοβαρά, σε περίπτωση που ο διεθνής οπισθοφύλακας δεν ανανεώσει το συμβολαιό του με τους «reds». Η είδηση της αποχώρησης του Ολλανδού, ο οποίος είναι βασικός πυλώνας πολλών επιτυχιών της Λίβερπουλ, εάν τελικά επιβεβαιωθεί, θα ταρακουνήσει το μεταγραφικό παράθυρο, με πολλούς «μνηστήρες» να τον διεκδικούν.

Οι «ροσονέροι» που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην αμυντική τους γραμμή, αναζητούν λύσεις με εμπειρία να ώστε να έχουν συνοχή στην αμυντική τους γραμμή, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα για έναν τεράστιο αμυντικό όπως ο Ολλανδός είναι αρκετά υψηλά, αφού και το επίπεδο που διαθέτει είναι επίσης μεγάλο.

Ακόμη, πέρα από τη Μίλαν, για την απόκτηση του αρχηγού των «ορανιέ» ενδιαφέρονται επίσης και ομάδες απο την Τουρκία όπως η Γαλατάσαραϊ, η Φενέρμπαχτσε, αλλά και η Τραμπζονσπόρ του πάλαι ποτέ συμπαίκτη του, Μοχάμεντ Σαλάχ.