Κώστας Τσιμίκας και Ντομινίκ Σομποσλάι «αναμετρήθηκαν» σε ένα απολαυστικό παιχνίδι της Λίβερπουλ με άρωμα... Ελλάδας.

Στην καθημερινότητα του συλλόγου και εν προκειμένω της Λίβερπουλ επέστρεψε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας για το Nations League.

Ο αριστερός μπακ των Reds που φέτος μετράει 9 συμμετοχές με 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα, συμμετείχε σε ένα απολαυστικό παιχνίδι παρέα με τον Ντομινίκ Σομποσλάι. Με τους δυο τους να είναι πλάτη ο ένας στον άλλον, σκοπός ήταν να γυρίζουν πρόσωπο όταν πίστευαν πως εκείνοι «υπερτερούν».

Το παιχνίδι ήταν απολαυστικό με πολλά πειράγματα ανάμεσα στους δυο και με τον «Τσίμι» στο φινάλε να κλέβει τις εντυπώσεις, αφού... κέρδισε στις δυο ερωτήσεις με άρωμα... Ελλάδας για το «Ποια χώρα είναι καλύτερος προορισμός διακοπών» και «Ποια χώρα έχει καλύτερο φαγητό».