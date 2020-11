Μπέιλ: Σε 13 σερί εντός έδρας ματς της Ουαλίας έχει συμμετοχή σε 13 γκολ! (pic)

Σε 13 σερί εντός έδρας ματς της εθνικής Ουαλίας, ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει συμμετοχή σε 13 τέρματα! Ο άσος της Τότεναμ, μπορεί να έγινε - δικαίως - δέκτης αρνητικών σχολίων το καλοκαίρι αλλά με την επιστροφή του στο Λονδίνο θέλει να αρχίσει να απολαμβάνει πάλι το ποδόσφαιρο.

Ενα είναι το σίγουρο: Ότι η εθνική είναι άλλο κεφάλαιο και στην ομάδα ο Μπέιλ είναι ο ηγέτης με 9 γκολ και 4 ασίστ.

13 - Gareth Bale has been directly involved in 13 goals in his last 13 home games for Wales, scoring nine and assisting four. Omnipresent. pic.twitter.com/BfRdAGZ7OK

— OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2020