Μπενφίκα: Ήττα με 3 γκολ διαφορά για 1η φορά μετά το 2015 (pic)

Την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε η Μπενφίκα με 3-0 από τη Μποαβίστα.

Οι Αετοί είχαν να χάσουν με 3 γκολ διαφορά από τον Οκτώβρη του 2015 και το ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ

Πάντως Σπόρτινγκ και Μποαβίστα είναι οι μόνες που έχουν νικήσει με 3 γκολ διαφορά τη Μπενφίκα τον 21ο αιώνα.

