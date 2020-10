Απόλυτος ρέκορντμαν συμμετοχών ο Ράμος με την Εθνική Ισπανίας (pics & vid)

Χαραγμένη για πάντα στο μυαλό του Σέρχιο Ράμος θα μείνει η 7η Οκτωβρίου και το φιλικό ματς με την Πορτογαλία, καθώς ο στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία της εθνικής του ομάδας.

Πέρασε ως αλλαγή στο ματς, στο 82' και έφτασε τα 173 ματς με την Ισπανία αλλά και τα 13.340 λεπτά. Ετσι, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ξεπέρασε τον Ικέρ Κασίγιας και συνεχίζει να γράφει ιστορία...

Μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης της Ισπανίας με την Πορτογαλία Ράμος και Ρονάλντο, μαζί με τον επίσης πρώην Μαδριλένο Πέπε, τα είπαν στα αποδυτήρια με τον Κριστιάνο να δίνει στον Ράμος μια φανέλα του της Εθνικής Πορτογαλίας με την υπογραφή του.

Capitão @Cristiano & Capitán @SergioRamos

are running for the European Records :

Most International Games

Buffon

Ramos

Casillas

Astafjevs

Cristiano

Next Game : Portugal vs Spain

CR7 is very close of the TOP3 pic.twitter.com/GyOedSIYqh

— MultiSports (@Twitugal) October 5, 2020