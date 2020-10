Τα ξαναβρήκαν Κριστιάνο και Ράμος (pic)

Όσο οι Σέρχιο Ράμος και Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνιζόντουσαν στη Ρεάλ, είχαν μια εξαιρετική σχέση. Μια σχέση όμως που όπως γράφει και η «Marca» έπαψε να υπάρχει λόγω του Μόντριτς. Για την ακρίβεια ο Κροάτης μέσος δεν φταίει απλά όταν κέρδισε την «Χρυσή Μπάλα» και υπήρξαν κάποια σχόλια από τον Κριστιάνο, ο αρχηγός της Ρεάλ ενοχλήθηκε και οι δύο άνδρες έκαναν να μιλήσουν δύο χρόνια.

Αυτή η περίοδος ανήκει στο παρελθόν καθώς μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης της Ισπανίας με την Πορτογαλία οι δύο άνδρες μαζί με τον επίσης πρώην Μαδριλένο Πέπε, τα είπαν στα αποδυτήρια με τον Κριστιάνο να δίνει στον Ράμος μια φανέλα του της Εθνικής Πορτογαλίας με την υπογραφή του.

Από την πλευρά του ο Ράμος ανέβασε αυτή την φωτογραφία σχολιάζοντας τα εξής: «Ακόμα εδώ και θα έρθουν και άλλα. Χαρούμενος που σας βλέπω φίλοι μου».

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around... and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 7, 2020