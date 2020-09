Λίγες ώρες μετά την ήττα – σοκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Κρίσταλ Πάλας, στην πρεμιέρα των Κόκκινων Διαβόλων στην Premier League, ένας μελλοντικός τους ποδοσφαιριστής έβαζε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη (3-1 την Μπράγκα) με την οποία η πρωταθλήτρια Πόρτο έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ – χαφ Άλεξ Τέλες, περί ου ο λόγος, αναμένεται να μεταβεί τα επόμενα 24ωρα στην Αγγλία για να υπογράψει στη Γιουνάιτεντ, αλλά πριν το κάνει, φρόντισε να αποχαιρετήσει τους Δράκους με τον πλέον ιδανικό τρόπο.

Από δική του σέντρα, ο άλλοτε μέσος του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Ολιβέιρα, πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και, ελάχιστα λεπτά αργότερα, εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Μούσα Μαρεγκά. Κάπως έτσι, η Πόρτο που βρέθηκε (προσωρινά) πίσω στο σκορ κόντρα στην γειτόνισσα, ομάδα του Κάρλος Καρβαλιάλ, έφτασε στην ανατροπή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Τέλες, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, δεν έμεινε εκεί, αφού δύο λεπτά πριν από την συμπλήρωση των 90, σκόραρε εκ νέου από την άσπρη βούλα, πανηγυρίζοντας συγκινημένος το τελευταίο (;) γκολ του με την φανέλα της Πόρτο.

#mufc target Alex Telles gets his second goal pic.twitter.com/Dpyl83SMmC

— NxtGenUtd (@nxtgenunited) September 19, 2020