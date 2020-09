Ο άλλοτε χαφ των Τσέλσι και Παναθηναϊκού, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να μπει σε... πιο αχαρτογράφητα νερά σε ό,τι αφορά το άθλημα που υπηρέτησε με ποδοσφαιρικά παπούτσια.

Αυτή τη φορά θα είναι κομμάτι του τεχνικού επιτελείου της Νόρτζελαντ, στην οποία θα βοηθάει όσο μπορεί με την εμπειρία και τις γνώσεις του και μάλιστα θα συμμετέχει ενεργά στις προπονήσεις για να μπορέσει να βοηθήσει και να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας!

The former Black Star and pro player, Michael Essien, is joining our coaching staff this season He’s gonna assist the coaches and participate in the training sessions alongside the players

— FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) September 9, 2020