Η Νόρτζελαντ, τα διαμάντια της Αφρικής και ο Εσιέν ως πατρική φιγούρα. Πώς οι Δανοί αντλούν την ποδοσφαιρική τους δύναμη μέσα από το ακατέργαστο υλικό της μαύρης ηπείρου.

Για κάτι περισσότερο από πέντε αιώνες, η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία αντλούσε κάθε γόνιμο στοιχείο της Αφρικής. Ήταν ο τρόπος των Ευρωπαίων να αποκτήσουν ακόμα περισσότερο πλούτο, δύναμη, πρεστίζ. Και μπορεί οι αποικιοκρατίες στη μαύρη ήπειρο να αποτελούν μια σελίδα από το παρελθόν, όμως στο ποδόσφαιρο είναι μια πραγματικότητα του παρόντος.

Συνειδητοποιώντας τα τελευταία χρόνια ότι ακριβώς από κάτω τους βρίσκεται μια τεράστια δεξαμενή ακατέργαστου φυσικού ταλέντου, οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αποφάσισαν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους και προς εδάφη νότια της Γηραιάς Ηπείρου. Ήταν μια αμφίδρομη σχέση εξέλιξης, η οποία χρόνια αργότερα θα οδηγούσε στο φαινόμενο «Νόρτζελαντ».

Το όνομα «Φαρούμ», άλλωστε μπορεί να μην σας λέει και πολλά. Μέχρι το 2003 δεν έλεγε τίποτα ακόμα και στους Δανούς. Υπό την ηγεσία του Άλαν Κ. Πέντερσον, ωστόσο, η Φαρούμ αναδείχθηκε από τις στάχτες της και συστήθηκε ξανά στον ποδοσφαιρικό κόσμο ως Νόρτζελαντ. Κι η βασική αρχή που τη διέπει μέχρι και σήμερα είναι απλή: Στήριξη στις ακαδημίες! Τα πρώτα θεμέλια χτίστηκαν μέσω της ίδρυσης του Fodbold Samarbejde Nordsjælland, ενός δικτύου συνεργαζόμενων ποδοσφαιρικών συλλόγων στη νήσο Ζηλανδία, με στόχο την ανάδειξη και εξέλιξη νεαρών ταλέντων.

Η Νόρτζελαντ έμαθε να ζει, να τρέφεται και να πρωταγωνιστεί μέσα από τις ακαδημίες της, οι οποίες το 2015 γιγαντώθηκαν ακόμα περισσότερο. Τον 19ο αιώνα μπορεί να ήταν οι Ευρωπαίοι που εκμεταλλεύονταν τους Αφρικανούς, όμως η περίπτωση της Νόρτζελαντ ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Ήταν εκείνη την περίοδο όπου η Right To Dream, ένας διεθνής ποδοσφαιρικός και εκπαιδευτικός οργανισμός από τη Γκάνα, εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου για να εξάγει τα δικά της ταλέντα προς την Ευρώπη. Σαν ένας τεράστιο αγωγός από τη Γκάνα και τη Δυτική Αφρική προς τη Δανία. Κι από εκεί προς τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Ο Εσιέν και τα «διαμάντια» από την Αφρική

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Νόρτζελαντ συνέχισε να ποντάρει όλο και περισσότερο στο μοντέλο των ακαδημιών της. Ονόματα όπως οι Μίκελ Ντάμσγκααρντ (Σαμπντόρια, Μπρέντφορντ), Αντράς Σκοβ Όλσεν (Μπολόνια, Μπριζ, Βόλφσμπουργκ), Βίκτορ Νέλσεν (Γαλατάσαραϊ) και Ματίας Γιένσεν (Μπρέντφορντ) ήταν ο ανθός από τους σπόρους που είχε φυτέψει ο σύλλογος δεκαετίες νωρίτερα. Όλοι τους φρόντισαν να ανδρωθούν στη Νόρτζελαντ, να πάρουν λεπτά κι εμπειρίες στις πλάτες τους, προτού κάνουν το επόμενο βήμα μακριά από τη Δανία. Ήταν το αποτέλεσμα της ίδρυσης του Fodbold Samarbejde Nordsjælland!

Το εγχώριο προϊόν που είχε να παρουσιάσει, ωστόσο, η Νόρτζελαντ ήταν μονάχα το ένα μέρος της επιτυχίας. Το άλλο μισό ανήκε στην Right To Dream και τις εισαγωγές από την Αφρική. Μόνο μερικά ονόματα αρκούν για να αναδείξουν το πραγματικό μέγεθος και το εκτόπισμά του. Ένας είναι ο Μοχάμεντ Κούντους. Αγωνίστηκε για δύο χρόνια στη Δανία, προτού ανοίξει τα φτερά του σε Γουέστ Χαμ και Άγιαξ. Ο άλλος - ο Καλαντέν Σουλεμάνα - είχε παρόμοια πορεία προς την Premier League, προτού καταλήξει στην Αταλάντα. Το ίδιο και ο Σιμόν Αντιγκρά, μια από τις πιο υποσχόμενες μεταγραφές της Μπράιτον. Και τα παραδείγματα δεν σταματούν εδώ. Ερνέστ Ενουαμά και Ιμπραχίμ Οσμάν βρέθηκαν σε Λυών και Μπράιτον, αντίστοιχα, δίνοντας συνέχεια στο τρομερό σερί.

Η Right To Dream τους ανακάλυψε, τους εξέλιξε, τους έχτισε και τους έδωσε την ευκαιρία να τραβήξουν τα βλέμματα σε ευρωπαϊκό τερέν. «Η βασική φιλοσοφία είναι να βοηθούν τα παιδιά να εξελίσσονται τόσο ως ποδοσφαιριστές όσο και ως άνθρωποι» εξηγούν οι Δανοί στο δημοσιογραφικό Μέσο, Breaking the Lines. «Θέλουν να διαμορφώνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Γι' αυτό φροντίζουν να τους βελτιώνουν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Τους αναθέτουν ευθύνες και τους δίνουν την ευκαιρία να πετύχουν στην καριέρα τους, προσπαθώντας παράλληλα να τους ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και να τους βοηθήσουν να παραμένουν προσγειωμένοι».

Προκειμένου, βέβαια, να καταφέρουν όλα τα παραπάνω έπρεπε να στελεχώσουν το οργανόγραμμα με τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος, όταν πίσω στο 2020 η Νόρτζελαντ αποφάσισε να ενσωματώσει στο τεχνικό επιτελείο τον Μίκαελ Εσιέν, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα γνώριμο και στον Παναθηναϊκό. «Ο Εσιέν διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια» εξηγούν οι Δανοί. «Ως βοηθός προπονητή, λειτουργεί σαν σύμβουλος για τους ποδοσφαιριστές της Right to Dream, ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν και να συζητήσουν ό,τι τους απασχολεί».

Η Νόρτζελαντ και η απαράλλαχτη φιλοσοφία

Ο Γκανέζος θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Γιενς Όλσεν, για να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο νέο τους αντάμωμα στη Δανία. Και θα έχει προετοιμάσει την ομάδα του, πάνω στις αρχές που διέπουν τον σύλλογο από την αρχή της χιλιετίας. Η Νόρτζελαντ, άλλωστε, δεν πρόκειται για ένα παράδειγμα ομάδας που έχει θαμπωθεί από την επιτυχία. Μια από τις πολλές που εγκατέλειψαν το πρότζεκτ των ακαδημιών, όταν το ρίσκο και το κέρδος διογκώθηκαν επικίνδυνα.

Οι Δανοί δεν φοβούνται να δίνουν ευκαιρίες στα πιτσιρίκια. Φέτος, ενδεικτικά, ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ κυμαίνεται στα 23 έτη. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Αλεξάντερ Λιντ, είναι 24 ετών. Ο ίσως κορυφαίος της παίκτης - ο Αιγύπτιος αριστερός εξτρέμ, Ιμπραχίμ Αντέλ, είναι 25. Ο Γκανέζος εξτρέμ, Πρινς Αμοάκο, και ο Σενεγαλέζος, Λαμίν Σαντιό, δεν έχουν καν συμπληρώσει είκοσι χρόνια ζωής. Κι οι μοναδικοί άνω των τριάντα (εξαιρούνται οι τερματοφύλακες) είναι 31χρονος στόπερ, Τομπίας Σάλκουιστ, και ο 36χρονος δεξιός μπακ, Πέτερ Άνκερσεν. Σαν δυο καπετάνιοι σε ένα νεανικό πειρατικό.

Είναι αυτή η ομάδα που προέρχεται από δυο σερί θριάμβους στη Δανία ενόψει του ραντεβού με τον Παναθηναϊκό. Ένα σύνολο που κατατρόπωσε με 6-1 τη Ράντερς, προτού συντρίψει ακολούθως με 5-0 την δεύτερη στη βαθμολογία, Κοπεγχάγη. Και πλέον τα «μωρά» της Νόρτζελαντ στρέφουν το βλέμμα τους προς τον Παναθηναϊκό, με στόχο το καλό να τριτώσει...